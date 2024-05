Fin de semana con ráfagas de viento de hasta 55 km/h en la capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informó que este fin de semana, se prevén temperaturas máximas de 38°C y mínimas de 19°C, así como ráfagas de viento de hasta 55 kilómetros por hora.

De acuerdo al pronóstico del clima que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, este sábado, se pronostica una elevación de la temperatura a 38°C, y una mínima de 21°C, con cielo mayormente soleado; mientras que, el domingo se espera una máxima de 37°C y una mínima de 19°C. Para ambos días se prevén ráfagas de viento de hasta 55 kilómetros por hora.

Ante el pronostico de calor y fuertes vientos se pide a la población atender las recomendaciones que emiten las autoridades para evitar algún accidente o complicación en la salud. Asimismo, en caso de alguna emergencia pueden comunicarse de inmediato a la línea 9-1-1 o por medio de la aplicación “Marca el Cambio”.

Recomendaciones por fuertes vientos:

*No arrojes cerillos, colillas de cigarro u otros objetos encendidos a pastizales o lotes baldíos.

*Evita realizar fogatas en la vía pública, parques y de ser así, apágalas por completo, no quemes pasto o basura.

*Mantén limpio de maleza y basura los alrededores de tu vivienda y no deposites ramas de árboles ni basuras en lotes baldíos.

*Resguarda basuras en bolsas o tambos y si requieres deshacerte de objetos de gran tamaño, utiliza los macro contenedores que instala el Municipio en las diferentes colonias.

*Retira de azoteas láminas u objetos que puedan caer con la fuerza del viento.

*De ser posible, evita salir o conducir en temporal ventoso.

Recomendaciones por calor: