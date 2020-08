Fideicomiso de Puentes podrá obtener 2 mil millones más para obras en Juárez

Noticias de Chihuahua.-

Durante la gira de trabajo que realizó por Juárez el pasado fin de semana, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, se comprometió a apoyar al Gobierno de Chihuahua en la reestructura del crédito del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Juárez, dio a conocer el gobernador Javier Corral.

“Estamos hablando de una reestructura que pueda ampliar el término y el plazo de la concesión, lo que nos permitiría generar un mejor esquema de negociación para reducir tasas de interés”, declaró.

El mandatario explicó que el Fideicomiso tiene dos créditos y a uno le llaman crédito subordinado, que requiere una mayor operación financiera, para reconvertirlo, toda vez que se encuentra en UDIS.

“Tenemos el ofrecimiento del secretario de Hacienda de buscar el mejor modelo de reestructura, para que bajando tasas de interés, ampliando el término de la concesión del Fideicomiso, pueda esa misma reestructura dotar de recursos adicionales a los que teníamos contemplados. Recuerden que el crédito ha sido por cerca de 2 mil millones de pesos”, expuso el gobernador.

Dijo que esta reestructura posibilitaría tener otros 2 mil millones de pesos para las obras que están definidas en el decreto de constitución, es decir, solo pueden ser aplicados en Juárez esos recursos, y tienen que ser en obras de infraestructura urbana que mejoren las vialidades, la movilidad, el transporte, la pavimentación, entre otros.

Explicó que en la actual administración se retomaron los proyectos enlistados por el Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP), institución que planeó a mediano y largo plazo la infraestructura urbana de Ciudad Juárez, que sería un desperdicio no aprovechar, y en ese sentido están prácticamente enlistados los proyectos.

Ejemplificó que se invertirán 640 millones de pesos en los nueve puentes que tendrá el bulevar Francisco Villarreal Torres, el cual podría terminarse como proyecto ideal con cinco obras adicionales que requeriría para darle a Juárez un circuito de flujo continuo, dándole vuelta a toda la ciudad sin un solo alto, “para eso podrían ser estos recursos generados por la reestructura”.

El gobernador dijo que también se le presentó al titular de Hacienda de Gobierno de México, el proyecto del Centro Internacional de Logística, que se ubicaría en el cruce fronterizo Jerónimo-Santa Teresa, para darle mayor agilidad al traslado de mercancías entre México y Estados Unidos, y hacer de ese puerto de entrada una fuente de ingresos muy importante.

“El proyecto tiene un retorno por sí mismo asegurado, que fue lo que le llamó la atención al propio secretario de Hacienda y por eso mismo hemos dicho que aquí lo que puede venir en un fondo de Fonadin (Fondo Nacional de Infraestructura), para financiar un proyecto que es rentable por sí mismo”, aseveró el gobernador.

El titular del Ejecutivo comentó que se calcula que al primer año de su construcción, este Centro Internacional de Logística tendría ingresos estimados por 30 millones de pesos anuales, por peajes a vehículos de pasajeros y de carga, “proyección basada con base en el número de cruces que se tienen actualmente en los puentes fronterizos. Creo que este es uno de los proyectos que va a generarse con mucha viabilidad”.

Señaló que también se habló con el secretario Herrera Gutiérrez de las obras de remodelación del Parque Central, así como el proyecto del BRT y el del Megaparque El Chamizal, mismo que el presidente se comprometió a avanzar considerablemente durante la gestión estatal de Javier Corral y que se culminaría durante el sexenio de AMLO, con una inversión total cercana a los 2 mil 500 millones de pesos.

Dijo que le recordó al secretario Herrera Gutiérrez que quedaron pendientes recursos que se habían destinado a la construcción de diques y que no pudo ejercer la Sedatu, que se le retiraron a la Conagua y luego la SHCP se los quitó y se le fueron a Chihuahua. No obstante, el secretario Herrera se comprometió a buscar que este mismo año se entreguen a la entidad parte de esos recursos.

Comentó que el funcionario federal también apoyará a Chihuahua en la construcción y equipamiento de lo que será la nueva Biblioteca Regional del Norte de México, que se ubicará en donde estuvo la oficina de Correos, y donde el servidor público federal brindará el respaldo para la entrega de ese edificio y algunos terrenos.

Con relación a las obras en proceso en la fronteriza Juárez, el mandatario estatal enfatizó que van en tiempo y forma, incluso algunas de ellas se terminarán antes de lo previsto.

Especificó que en 2020 se concluirá el Centro de Salud Todos Somos Mexicanos, que se programó para finales de este año o inicio del que entra.

Dijo que otra obra es la ampliación del sistema de la primera Ruta Troncal del Sistema de Transporte Colectivo BRT-1 o BravoBus que se terminará en el presente año, y la segunda Ruta Troncal o BRT-2 estará terminada antes de la conclusión del actual gobierno estatal.

De igual manera, las obras en el Parque Central, las de drenaje pluvial, estarán en tiempo y forma, por lo que no se tiene previsto cambio alguno en las fechas de su conclusión.

“No tengo interés en que concluyas antes de que yo me vaya para inaugurarlos, no es ese mi interés, quiero ver que se arrancan las obras, que avanzan, que se consolidan y si terminan un mes o dos después de que yo me vaya, estoy satisfecho y habré concretado una gran gestión, de darle a Juárez una infraestructura de salud como la que merece”, señaló el mandatario estatal.