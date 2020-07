Ferrocarrileros protestan; se sienten desprotegidos ante el COVID-19 por Ferromex

Noticias de Chihuahua.-

Trabajadores sindicalizados de la sección 5 S.T.F.R.M protestaron el medio día e este viernes en exigencia de la sanitización de las locomotoras en cada salida de tren.

También refieren que las autoridades no muestran compromiso por mantener a sus trabajadores protegidos del coronavirus, ya que no se llevan las medidas adecuadas como lo son cartetas, guantes, gel antibacterial y cubrebocas, no las dan.

“La empresa Ferromex tampoco se preocupa por su personal que pueda tener Covid-19 o con los que posiblemente tengan ya el virus quienes aún así salen a trabajar. No se hacen exámenes médicos”, aseguró uno de los inconformes.