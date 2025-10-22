Felicita Jáuregui a Ministerios Públicos en su dia, “satisfactorio contar con ustedes”

El fiscal general del Estado, César Jáuregui Moreno envió un mensaje de felicitación a las y los agentes del Ministerio Público por la labor que realizan en materia de procuración de justicia.

En el marco del Día del Ministerio Público señaló que día a día el personal de la Fiscalía obtiene reparaciones de daño para víctimas del delito.

Asimismo, reconoció el trabajo que realizan en medio de limitaciones laborales que aseguró, se trabaja para que sean las menos posibles.

“Hoy día, 22 de octubre, se celebra el Día del Ministerio Público. Y no quiero dejar pasar esta oportunidad para volver a reconocerles con todo mi aprecio el gran trabajo que realizan todos los días por lograr justicia para muchos chihuahuenses. Ustedes todos los días son hacedores de justicia y todos los días obtienen reparaciones del daño a mucha gente víctima del delito. En ese sentido, reciban todo el aprecio y todo el reconocimiento también de su gobernadora, María Eugenia Campos Galván. Es para nosotros enormemente satisfactorio contar con ministerios públicos como ustedes que, repito, día a día, logran justicia para muchos chihuahuenses que han sido víctimas del delito. Y lo hacen en medio, a veces, de algunas limitaciones que estaremos trabajando para que sean las menos posibles puedan ustedes realizar su trabajo de la mejor manera. Ese es un compromiso permanente en reconocimiento a la enorme labor que realizan por la justicia chihuahua. Reciban nuestra felicitación y enhorabuena por otro año más como ministerios públicos”.