Felicita Corral a Andrea Meza por su corona de Miss Universo

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador Javier Corral Jurado felicitó a la chihuahuense Andrea Meza, por la obtención esta noche, de la corona de Miss Universo en el certamen que se realizó en la ciudad de Miami, Estados Unidos.

“En México y, sobre todo en Chihuahua, sentimos una gran alegría y orgullo por tu triunfo. Gracias por poner en alto, en todo el mundo, el nombre de nuestro Estado”, manifestó en sus redes sociodigitales.

El año pasado el mandatario estatal recibió en su despacho de las oficinas administrativas de Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, a la nueva Miss Universo, quien le dijo en esa ocasión: “Estamos buscando traer la corona y dejar en alto el nombre de Chihuahua”.

“Recuerdo cuando platicamos en Ciudad Juárez el 7 de diciembre de 2020 y me contaste tu sueño que hoy has conseguido. Eres la tercera mexicana que lo logra y la primera chihuahuense, un importante concurso no solo de belleza sino de talento, y un gran ejemplo por tu tenacidad”, mencionó Javier Corral.

Desde hace cinco años y en coordinación con el Fideicomiso ¡Ah Chihuahua!, Andrea Meza funge como embajadora turística del estado de Chihuahua y, durante este tiempo, su imagen ha sido utilizada en diferentes promocionales de la belleza natural de la entidad.