Felicita alcalde de Chihuahua a estudiantes; “El conocimiento es progreso”

El alcalde Jorge Cruz Russek en el marco del Día del Estudiante recordó una de las mejores épocas de su vida. Ir a la escuela.

Felicitó a los estudiantes de la ciudad de Chihuahua. Y al recordarse como estudiante, reveló lo siguiente:

”Fui un ratón de biblioteca, me encantaba el conocimiento, me fascina, me entusiasma el conocimiento. Creo que entre más información tengamos, mejores decisiones tomamos”.

El también empresario chihuahuense dijo que luego ve algunos personajes que se ofanan de la poca educación que tienen con el tiempo que se tomaron para salir de la facultad y le parece penoso.



”El conocimiento es progreso”, recalcó el alcalde que es licenciado en Administración de Empresas egresado del Tec de Monterrey.



Finalmente sugirió a los estudiantes capitalinos que se preparen mucho, pero más que nada, que tengan mucha integridad para que actúen como piensan y como se les ha enseñado. “Que sean personas muy íntegras”.