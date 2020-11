Federación lleva a estados a que truenen si no compensa recortes: Javier Corral

Noticias de Chihuahua.-

La Federación debe rectificar el Presupuesto de Egresos 2021 para compensar el recorte de cerca de 180 mil millones de pesos para los estados, porque “de lo contrario, simple y sencillamente es destinar a las entidades a que truenan, ahora sí que en distintos obligaciones inmediatas”, señaló el gobernador Javier Corral Jurado.

En entrevista con los periodistas Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, para El Heraldo Radio, el mandatario estatal informó los detalles de su reunión con el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, este martes 17 de noviembre en la capital del país.

“Veo muy difícil, sinceramente, que el Gobierno Federal pueda mantener la posición de no apoyar y de no compensar a los estados en la situación financiera en la que están. Es muy complicado que no lo haga, porque la economía nacional se configura de los distintos esfuerzos locales, de lo que llamamos el desarrollo regional y dejar, abandonar a las entidades federativas sería ir en contra de la reactivación económica del país”, expresó.

Javier Corral adelantó que la Alianza Federalista a la que él pertenece, se reunirá este próximo viernes en Jalisco, para hacer propuestas muy específicas sobre los apoyos concretos que requieren los estados, ante el recorte enfrentan.

“Nosotros (Chihuahua) en este momento estamos haciendo esfuerzos para asegurar por lo menos tres grandes rubros: nómina pago de cortos plazos que hemos contratado a lo largo de este año y el año pasado y el pago de participaciones a los municipios”, expuso el mandatario estatal.

Dijo que durante el encuentro, presentó algunos proyectos importantes de infraestructura, pero sobre todo expuso el escenario de las finanzas estatales, así como la proyección de los ingresos propios, para 2021.

“Y obviamente la enorme presión presupuestal que estamos teniendo, no solamente por el cierre fiscal de este año, sino también por lo que, habida cuenta, el recorte que está planteado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para las entidades”, indicó.

El gobernador informó que del presupuesto 2020 se debieron reubicar 3 mil 500 millones de pesos para enfrentar la pandemia de COVID-19 y la crisis económica que provocó en las comunidades y ciudades chihuahuenses.

Además –señaló– hay casos como el de Chihuahua concluyen la actual administración en el año que entra, y enfrentan particularidades como el no poder contratar créditos de corto plazo.

Observó que a nadie le conviene ese escenario y menos al Gobierno de la República: “por más que apostarán a que los estados, como dicen, se rasquen con sus propias uñas, ellos conocen los márgenes ya financieros y presupuestales, que algunas entidades tenemos”.

Añadió que incluso saben de las entidades que como Chihuahua, hicieron un gran esfuerzo en austeridad, transparencia y ahorro del gasto, pero ninguno de esos indicadores están siendo compensados.

“No estamos teniendo una forma de ser reembolsados, recompensados, por el Gobierno Federal y ese es el planteamiento que nosotros estamos haciendo”, resaltó el gobernador.

Consideró que Arturo Herrera pudiera plantearle al Presidente de la República, los distintos mecanismos a los que podría recurrir la SHCP, para orientar recursos a los estados, en el marco del recorte general de casi 180 mil millones de pesos.

“Yo he planteado ambos asuntos porque me parece que es importante así proponerlo”, compartió el titular del Ejecutivo estatal.

Afirmó que la reunión con Arturo Herrera fue cordial, respetuosa y franca, en la que pidió abierta y directamente el apoyo para nuestra entidad, a nombre del Pueblo de Chihuahua, que necesita continuar con el proceso de reactivación económica y por supuesto los grandes proyectos de infraestructura en marcha, varios de ellos junto con la Federación.

“Se requiere de un mecanismo para compensar y apoyar a los estados ante el próximo año, que se augura muy complicado, muy difícil incluso de lograr en términos de lo que ellos mismos se han planteado”, reiteró.

