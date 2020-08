Federación deja fuera a Chihuahua en la construcción de hospitales

Noticias de Chihuahua.-

La reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) con Andrés Manuel López Obrador ayer en San Luis Potosí, fue muy decepcionante y confirma que el organismo ha llegado a su fin, pero además, donde el presidente tuvo una intervención que realmente dejó mucho que desear, muy lejos de la realidad.

“En el fondo me quedé con la impresión de que el presidente no tiene el más mínimo respeto por los gobernadores del país, no nos ve con seriedad. Incluso él lo que hace es hasta cierto punto, mostrarnos su desprecio, hasta le resulta incómodo reunirse con los gobernadores porque si hubiera respeto y seriedad, hubiera respondido con seriedad a lo que ahí se planteó”, indicó en entrevista radiofónica con Beltrán Pascal del Río.

Dijo que el presidente Andrés Manuel ofreció datos imprecisos, inexactos, de que todo va muy bien en el país, que “no hay de qué preocuparse, la pandemia está siendo controlada, ya le hemos ganado a Europa, nos comparamos con las principales economías del mundo, nos hacen los mandados…”

De hecho, aseguró que ni la recaudación tributaria se cayó, cuando una hora antes, el secretario de Hacienda Arturo Herrera les había confirmado cifras de pérdida en ingresos por cerca de 515 mil millones de pesos que luego el presidente afirmó no solo que no se habían caído, sino que en algo se habían aumentado.

Durante la entrevista con Grupo Imagen, el gobernador Javier Corral informó que un dato que lo sorprendió muchísimo y que más tarde corroboró con el secretario de Hacienda, es que el presidente dijo que habían terminado 75 hospitales inconclusos.

“Me di cuenta que los únicos que no han terminado son los de Chihuahua, porque son de los primeros que el presidente se había comprometido a apoyarnos a su conclusión, pareciera que solo estos son los que no se habían cumplido”, señaló.

Añadió que se trató de un discurso totalmente lejos de la realidad: “yo no sé si mal informan al presidente, si realmente está mal informado o que él quiso colocar, como si estuviera en una mañanera, olvidando que estaba ante 31 mandatarios, donde reprodujo prácticamente todas las formulas narrativas que practica todos los días en la mañanera: el discurso anti-neoliberal, los conservadores, los liberales que quieren descarrilarlo…”.

Indicó que incluso, hasta en tono muy irónico el presidente respondió ante la solicitud de recursos extraordinarios de las entidades para enfrentar tiempos extraordinarios como el de la pandemia y el de la economía, en algunas respuestas que tenía que entregar, dijo por ejemplo: que va a entregar completo, todo lo que nos corresponde; que tenemos que estrechar más para mantener los programas y volvió a aconsejar lo que todos estamos de acuerdo y que algunos ya hemos hecho que hay que profundizar en el combate a la corrupción porque ahí se liberan muchos fondos y de ahí se obtienen recursos.

En realidad, señaló Javier Corral, no hubo una respuesta a los planteamientos fundamentales, como el Pacto Fiscal que hicieron los gobernadores, de Nuevo León Jaime Rodríguez, Enrique Alfaro de Jalisco, quienes entraron al tema de modificar las reglas de la coordinación fiscal.

El presidente les dijo que la Federación les dé más a los estados no se puede. Incluso dijo que él no ve factible que se modifique la fórmula de distribución, de quien va a recibir menos.

“Y bueno, lo único que salió de ahí, o de esa intervención, es que dijo que no descarta la revisión de la Ley de Coordinación Fiscal”, señaló.

Finalmente, anunció que dentro de 15 días se reunirán en Chihuahua los gobernadores de la Alianza Federalista, en donde se analizará si realmente “tenemos que seguir en este mecanismo que se llama Conago, o le damos más vida y más funcionamiento a la Alianza”.