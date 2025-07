Federación abre puerta a ganado de Nicaragua y asfixia a ganaderos mexicanos: Mario Vázquez

Ante el nuevo cierre de la frontera de Estados Unidos a la exportación de ganado en pie y la preocupación entre el sector ganadero que informa la llegada de ganado de Nicaragua permitido por el Gobierno Federal, el senador del PAN Mario Vázquez acusó la desconfianza que el gobierno mexicano sigue generando con éstas decisiones al gobierno norteamericano, lo que deja afectaciones graves al sector ganadero.

“Apenas el sector exportador respiraba, y otra vez nos cierran la frontera. Mientras los casos de gusano barrenador se disparan en varios estados, el secretario Berdegué decide comprar ganado a la dictadura nicaragüense, en lugar de respaldar a nuestros productores y atacar el problema sanitario de raíz”, denunció.

Asimismo, recalcó que el reciente cierre de la frontera para la exportación de ganado confirma la urgencia de regionalizar al país en materia zoosanitaria y avanzar con la reforma a la Ley Federal de Sanidad Animal que él mismo propuso.

El legislador panista subrayó que estas decisiones generan una profunda desconfianza en Estados Unidos, lo cual deriva en consecuencias graves para los ganaderos del norte, quienes sí cumplen con los estándares de calidad y sanidad.

“Esto no es nuevo. Lo hemos dicho una y otra vez: México necesita una estrategia diferenciada. Chihuahua y otros estados del norte deben manejarse aparte, con protocolos propios, técnicos serios y recursos suficientes. No podemos seguir atados a un gobierno federal que no da una y que da la espalda al campo mexicano”, enfatizó.

Finalmente, Mario Vázquez reiteró su llamado al Congreso de la Unión y a las autoridades sanitarias a que retomen con seriedad la propuesta de regionalización y den paso a una política más justa y eficaz para los productores pecuarios del país.