Familia de paciente con Covid-19 en Chihuahua capital está en aislamiento; denuncian hostigamiento por parte de vecinos

A continuación el comunicado íntegro:

“Como es sabido por ustedes, debido a la información difundida por el Dr. Gumaro Barrios Subdirector de Epidemiología de la Secretaria de Salud, el pasado sábado 21 de marzo, se confirmaron 3 casos más de contagio del Covid-19 en nuestro Estado. Siendo uno de ellos en Chihuahua capital.

Hemos decidido como familia hacer del conocimiento de ustedes que mi esposo resulto desafortunadamente positivo en la prueba realizada por las autoridades de Salud, siendo este un caso de importación.

Deseamos compartir la cronología de los hechos (aún y que no es nuestra obligación) ya que derivado de la situación que estamos pasando como familia, hemos sido víctimas de acoso irresponsable y mezquino por algunas personas ignorantes y mal intencionadas de nuestro entorno y que ni siquiera conocemos, pero que ya tenemos identificadas se han dedicado a generar pánico a costa de nuestra tan lamentable y sensible situación. Al grado de publicar información falsa, que no les consta además de compartir fotos de nuestra familia en donde aparecen nuestros dos hijos, menores de edad por cierto. Situación que ya lo veremos de manera legal, con nuestro abogado.

A continuación detallamos el orden de acontecimientos:

1. El pasado Viernes 13 de Marzo mi esposo arribó al Aeropuerto de Chihuahua procedente de un vuelo de Tijuana a las 19.30 horas. En ese momento lo recibió personal de la Secretaria de Salud y le aplico un cuestionario, le tomaron la temperatura y por haber estado en el extranjero, la indicación fue aislamiento por 14 días en su casa, y estar atento y no desestimar ningún síntoma que pudiera presentar durante esos días.

2. A partir de ese momento seguimos las indicaciones de las autoridades de Salud. Es importante aclarar que el aislamiento es indicado en esta etapa exclusivamente para él y no para el resto de la familia. Aún así decidimos que nuestros hijos menores de edad dejaran de acudir a sus clases presenciales al Colegio.

3. El jueves 19 de marzo por la mañana mi esposo presento el primer síntoma, derivado de eso lo reporto a la Jurisdicción Sanitaria con la Dra. Joselyn Loya. Girando ella la indicación que acudiera él por sus propios medios algún hospital de la Ciudad autorizado para realizar la prueba.

4. El sábado 21 de marzo se nos notificó del resultado de la prueba, y se nos instruyó que en ese momento empezaba el aislamiento del resto de la familia, es decir, a partir del sábado 21 de marzo a las 17:00 horas mis hijos y yo empezamos el protocolo que nos indicó la Jurisdicción Sanitaria, estando a partir de ese día en aislamiento absoluto y sin contacto con exterior”.

*Por protección de datos personales del paciente y de sus familiares se reserva la identidad*