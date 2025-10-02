Faltan 2 años para las elecciones, no adelanten tiempos: CCE a aspirantes a la gubernatura

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado dio a conocer que avala el llamado que hizo la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván a los aspirantes a su cargo, el punto será que trabajen a marchas forzadas ya que aún faltan dos años para las elecciones.

En este sentido el máximo líder del sector empresarial, destacó que aun cuando son aspiraciones políticas se deben de dar acciones de trabajo si en la actualidad tienen un cargo importante.

“Creo que ahorita las elecciones son dentro de dos años en 2027 y todavía resta de trabajo de operación y administración de ayuntamientos y lo que falta del 2025 y 2026, los empresarios coincidimos en que no podemos adelantar tiempos necesitamos ponernos a trabajar hay mucho por hacer con infraestructura y muchas acciones que mejoren la calidad de vida de muchas formas”, comentó.

El llamado del sector empresarial es claro para los políticos de todos los partidos, deberán esperar los tiempos y ponerse a trabajar en sus cargos actuales.

Para concluir reiteró “como dijo Marco Bonilla Trabajo mata grilla”, el sector empresarial estará atento ya que hay temas más importantes que las elecciones futuras.