Fallece Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos

El empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora Maru Campos, falleció la tarde de este domingo 05 de octubre después de ser hospitalizado de emergencia en el Hospital Ángeles.

El empresario había sido ingresado desde el 24 de septiembre a las 8 de la noche, debido que tenía serios problemas para respirar.

Su estado de salud se agravó durante la tarde del viernes 3 de octubre.

Cruz Russek tenía 75 años de edad y en junio de este año se confirmó que le diagnosticaron cáncer de pulmón.

El empresario era presidente del Grupo CR3, un grupo empresarial automotriz y contrajo matrimonio con la Gobernadora de Chihuahua en enero de este año.

Asimismo, fue en junio de este 2025 cuando la gobernadora Maru Campos confirmó que a su marido le fue detectado cáncer.

Amigos, familiares y políticos expresaron sus condolencias a la gobernadora Maru Campos y a los hijos de él: Patricia, Mónica, Víctor Manuel y Manuel Víctor Cruz.

Descanse en paz, Víctor Cruz Russek