Fallece el diputado Luis Fernando Chacón; Congreso del Estado lamenta su muerte

El diputado local del PRI, Luis Fernando Chacón, falleció durante la madrugada de este domingo.

Tanto el Congreso del Estado como el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Arturo Medina, lamentaron el fallecimiento del legislador.

Según trascendió, Chacón Erives fue víctima de un infarto mientras estaba en el municipio de Guerrero, de donde era originario.

Luis Fernando Chacón representaba al Distrito 13 local, además de que fue alcalde de Guerrero del 2016 al 2018.

En el Congreso del Estado, Chacón formaba parte de las Comisiones de Comisiones Recursos Forestales como Presidente, Energía, Medio Ambiente, Ecología y Desarrollo Sustentable, Feminicidios, Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, Turismo y Desarrollo Rural y Ganadería.

Descanse en paz Luis Fernando Chacón.