Facilita SSPE trámites vehiculares a comunidad universitaria en Juárez

Con el propósito de acercar sus servicios a la comunidad educativa y promover una cultura vial responsable, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) realizó una jornada de atención con la Unidad Móvil de Licencias en la Universidad TecMilenio, en Ciudad Juárez.

La actividad se llevó a cabo este lunes, con atención a alumnado, profesores, personal administrativo y familiares, en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, tiempo durante el cual se emitieron 87 licencias de conducir y se atendió a 123 personas.

Cabe destacar que hasta el 18 de octubre continúan los descuentos del 30 por ciento para estudiantes, al presentar su credencial escolar, que tramiten su licencia de conducir, tanto en la unidad móvil como en las oficinas de la dependencia en todo el estado, como parte del esfuerzo por facilitar los trámites a la población joven.

Por instrucción del secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, este tipo de jornadas se desarrollan con el objetivo de mantener una dependencia cercana a la ciudadanía, que brinde servicios accesibles y eficientes para la comunidad.