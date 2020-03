Extracción en La Boquilla es para Tamaulipas y podrían dejar a Camargo sin agua para uso doméstico, denuncia diputado

Noticias de Chihuahua.-

El diputado federal del PAN, Mario Mata, informó que la orden de duplicar la extracción de agua de la presa La Boquilla, es con la intención de entregarla a Tamaulipas, lo que podría dejar sin agua para uso doméstico al municipio de Camargo.

A través de sus redes sociales, y luego de denunciar las acciones por parte del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, el legislador denunció lo siguiente:

“Muy clara la posición del Gobierno del Estado en relación a la cobarde acción de la Federación de extraer ilegal (el tratado hablándolo de escurrimientos, nunca de aguas comprometidas o congestionadas), innecesaria (porque no va a llegar a Tamaulipas) y con engaños, cuando dice en su mañoso y descarado comunicado que es para avanzarle al Tratado del 44 (al tratado es una tontería del tamaño del mundo avanzarle, le hemos pagado 35 veces en lugar de 15 a Estados Unidos).

Aquí está la verdad; yo le he estado dando seguimiento desde hace 6 meses y avisé que CONAGUA iba a sacar el agua para mandarla a Tamaulipas porque se comprometió con ellos para que regaran 220,000 hectáreas al 100%, de manera ilegal porque es el 110% de la concesión y para que no le quiten agua a Nuevo León. Y eso que es para agua de uso público urbano es una tontería, porque se la gastaron (350 millones de metros cúbicos que había en la Presa de la Amistad) para mandarla ¿Adivinan a quien? A Tamaulipas

para riego, y les valió dejar a Camargo, Chihuahua sin agua para uso doméstico, porque si se llevan el agua eso pasará.

Lo más cobarde y sucio de esto, es que lo hagan cuando más recursos les quitaron al campo y cuando la pandemia azota a todo el país. ¡COBARDES!

Y pensar que la mayoría de los afectados votaron por ustedes con la esperanza de un cambio y vaya que lo obtuvieron ese cambio, por primera vez en 75 años se extrae agua de la Boquilla para tirarla, porque eso van a hacer. Que bueno que ya enseñaron su verdadera cara. Abusones, tercos y tontos.

Y la pregunta obligada.

¿Donde están?

El Senador por Chihuahua Pérez Cuellar de Bertha Caraveo ni perder el tiempo, ella defiende a Tamaulipas.

Los Diputados Federales de Morena por Chihuahua.

Silencio…… (sic)”.