ExpoGan 2025 arranca mañana; checa actividades y costos

Mañana arranca la máxima fiesta ganadera del estado, ExpoGan 2025 en la capital como parte de las celebraciones y exposición de ganado se esperan diferentes conciertos y actividades de rodeo.

El arranque se dará con la tradicional cabalgata arrancando en la calle carranza encabezado por el presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, Álvaro Bustillos, el secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada y el director de Desarrollo Rural Armando Gutierréz, la cual avanzará por la avenida 20 de noviembre y llegará hasta la Unión Ganadera localizada en la salida a Cuauhtémoc.

La entrada a ExpoGan será de 150 pesos por persona, niños menores de 6 años pueden entrar gratis, como parte de las promociones el lunes y Martes será de 2X1.

ExpoGan en su 42 edición será de 25 septiembre al 5 de octubre, por tradición se realizaba a mediados de octubre, sin embargo, esto es por un cambio de logística debido a otros eventos que se celebrarán en el mes de octubre.

Además de las actividades de rodeo internacional, con vaqueros de Brasil, Estados Unidos, Costa Rica y más que será el sábado 27 a las 5:00pm y domingo 28 de septiembre a las 4:00pm, 4 de octubre 5:00 pm y 5 de octubre 4:00 pm en la arena de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, los boletos siguen disponibles en Polo El Ranchero, Mx Hats, Cya Cowboys, Tienda de la Unión Ganadera y Hotel Highland.

En las presentaciones musicales se tendrán dos espacios, el teatro del pueblo el cual será al aire libre en el domo especial de la Unión Ganadera, el centro de espectáculos en donde será a puerta cerrada para los que adquirieron boleto a través de Tiket Zone.

Se dividen de la siguiente manera:

Teatro del Pueblo

Ángel Galván – 5 de octubre

Pikaduentes de Caborca -4 de octubre

Legión 3 – 28 de septiembre

Flandora show con mentiras el musical – 1 de octubre

The Memphis band – 3 de octubre

La fakultad norteña -27 de septiembre

Bando sinaloense Los Primeritos – 2 de octubre

Lucha libre -1 de octubre

Centro de espectáculos

Luis Ángel “El Flaco”- 25 de septiembre

El Malilla – 26 de septiembre

Clave Especial – 27 de septiembre

Alan Arrieta -28 de septiembre

Christian Nodal – 3 de octubre

Edición Especial – 4 de octubre

La Parranda Tour – 5 de octubre