Expediente contra Duarte estaba viciado, Corral vive en su patología de mentiras

La gobernadora María Eugenia Campos Galván expresó que el senador morenista Javier Corral Jurado es consciente de que la denuncia que él interpuso en contra de César Duarte Jáquez carecía de elementos probatorios y de que el expediente estaba viciado en todos los sentidos.

Ello luego de que la semana pasada, el exgobernador César Duarte dio a conocer que un Tribunal de Justicia de Texas desechó la denuncia que Javier Corral presentó en su contra, acusándolo de haber desviado recurso etiquetado para el tratamiento del cáncer infantil a fin de comprar 50 propiedades en Estados Unidos, con un valor aproximado de 25 millones de pesos.

En respuesta, Javier Corral acusó al gobierno de Maru Campos de no haberle dado seguimiento a la denuncia que él interpuso cuando fue gobernador de Chihuahua, con el objetivo de beneficiar a César Duarte Jáquez.

En este sentido, la mandataria estatal expresó que Corral Jurado vive en una patología de mentiras y simulación, sin embargo, aseguró que es consciente de que él mismo presentó una denuncia que no tenía documentación alguna que demostrara sus acusaciones.

«No me merece ningún comentario. Él sabe perfectamente, él vive dentro de su propia patología de mentiras, de simulación, de hipocresía, lo que merece nada más es que pobre hombre porque él sabe perfectamente bien que al integrar el expediente estaba viciado en todos los sentidos y que no entregó, no documentó, no probó lo que debió haber probado».