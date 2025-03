Exige PAN Chihuahua respeto para el gremio periodístico

El gremio periodístico en Chihuahua juega un papel fundamental en nuestra vida, al mantenernos informados de manera objetiva y oportuna, a pesar de las dificultades que enfrentan todos los días quienes ejercen esta profesión, afirmó la presidenta del PAN CHIHUAHUA, Daniela Álvarez.

Además, exigió a Morena respetar el trabajo de los periodistas y dejar de tratar de manchar su labor diaria de quienes cubren las actividades de la fuente política y del Congreso del Estado.

La líder panista, calificó de perverso y sucio, que, desde Morena en contubernio con la delegación del Bienestar, se envíen a personajes sin escrúpulos para usurpar y denostar la noble labor de los periodistas en el estado.

“Se me hace perverso, enviar a un empleado de la delegación del Bienestar, identificado como Aarón Aragón, claro enviado desde Morena, para hacerse pasar por reportero en la conferencia de la Mañanera con la presidenta, Claudia Sheinbaum y manchar el trabajo diario de los periodistas, al acusarlos que no hacen su trabajo de manera objetiva y tienen un cerco informativo, para no dar cobertura las actividades del gobierno federal. En Morena ya no saben que inventarse, pero es muy delicado que se busque dañar y manchar el trabajo de los periodistas”, dijo.

Daniela Álvarez, afirmó que los periodistas ejercen una función esencial para mantener a la ciudadanía informada de todo lo que acontece, por lo que es intolerable se intente acusar y manchar su labor.

Los periodistas de Chihuahua son guarda y custodia de los valores de la democracia, la justicia social y la libertad, señaló la presidenta del PAN Chihuahua.