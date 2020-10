Exige Ordóñez celeridad en investigación por desvío millonario en la CES

Noticias de Chihuahua.-

El aspirante a la candidatura independientepor la alcaldía de Chihuahua, Fermín Ordóñez Araña, llamó a las autoridades estatales a dar celeridad a la investigación por el desvío de más de 20 millones de pesos de la Comisión Estatal de Seguridad, en la cual estaría involucrado por omisión el actual secretario de salud, Eduardo Fernández.

Ordóñez retomó la declaración del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Emilio García Ruiz, en el sentido de que si se está investigando este desvío millonario a cargo de Rodolfo Romero Aguirre, administrador de las corporación, quien entregaba cheques por concepto de 100 mil pesos que eran intercambiados por dinero en efectivo, favores o para inversión en negocios.

El aspirante a la candidatura manifestó que el secretario señaló que actualmente Romero Aguirre se encuentra prófugo de la justicia, por lo que detalló que es importante que comiencen con su búsqueda e inclusive se solicite una ficha roja para la extradición del funcionario, ya que asegura podría estar en Nuevo México.

Añadió que la vara con la que son investigados los casos de corrupción de la actual administración no es la misma que los casos de los ex funcionarios duartistas, ya que el gobierno de Corral mantiene en prisión a personas por desvíos de 100 mil pesos, pero no puede actuar por un desvío de 20 millones de pesos.

Ordóñez Arana puntualizó que hasta el momento no ha recibido ninguna represalia por la denuncia interpuesta y solamente ha sido contactado por el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, quien le manifestó el compromiso para investigar este caso.