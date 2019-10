Exige Marisela Sáenz pagar salarios retroactivos a empleados estatales y del TSJ

Noticias de Chihuahua.-

La diputada Marisela Sáenz Moriel exhortó al Gobierno del Estado y al Tribunal Superior de Justicia paguen los salarios atrasados a cientos de trabajadores de confianza que no han recibido el pago de enero a junio del 2019.

El punto de acuerdo al gobernador, Javier Corral Jurado y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Pablo Héctor González Villalobos, para que giren las instrucciones pertinentes y les sea cubierto el aumento retroactivo del salario a su personal de trabajadores respectivamente.

Sáenz Moriel expuso que su exigencia es porque ha recibido varias quejas por parte del personal que labora en la Fiscalía General del Estado provenientes de sus distintas Zonas o Distritos, al igual que del personal que labora en el Poder Judicial, también provenientes de sus diferentes Distritos.

Informó en tribuna que hasta la fecha no les han cubierto el aumento de su salario retroactivo correspondiente al periodo de enero – junio de este año 2019, y que se supone que en el mes de Junio debieron de haber sido pagados en su totalidad.

Señaló también que únicamente en la segunda quincena del mes de julio les aumentaron 200 pesos de su salario.

“Pero lo peor de esto, es que también en su molestia me manifestaron indignados, que sólo a los trabajadores sindicalizados les fue pagado el retroactivo y que a ellos les dijeron que no porque no había presupuesto y que en caso de que se inconformaran no se les iba a cambiar de plaza o en su defecto dar parte a asuntos internos”, denunció.