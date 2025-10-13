Exige Alma Portillo esclarecimiento de muerte de mujer afuera del IMSS en Parral

Alma Portillo, diputada por Movimiento Ciudadano, lamentó el deceso de María del Celeste R. T., quien perdiera la vida al exterior del IMSS en Parral, toda vez que, presuntamente, se le negó atención médica por no portar su cartilla de afiliación al Seguro Social.

La legisladora consideró como grave el hecho de que los servicios de salud sean negados a la ciudadanía, sobre todo en dependencias públicas, pues el acceso a estos es un derecho humano que además está consagrado en la Constitución de nuestro país.

Portillo señaló que el sistema de salud pública en el país atraviesa por un momento terrible en el que la negligencia, la insensibilidad y la violación sistemática de derechos se están volviendo una constante que lamentablemente cuesta vidas.

La diputada de MC advirtió que dará seguimiento puntual al caso y dará acompañamiento cercano a la familia de María del Celeste para buscar el esclarecimiento del caso y que se haga justicia; «Podríamos estar ante un crimen institucional, no podemos pasarlo por alto y debemos sembrar un precedente de justicia», puntualizó.

octubre 13, 2025 3:35 pm

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua