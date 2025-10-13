Exige Alma Portillo esclarecimiento de muerte de mujer afuera del IMSS en Parral

Alma Portillo, diputada por Movimiento Ciudadano, lamentó el deceso de María del Celeste R. T., quien perdiera la vida al exterior del IMSS en Parral, toda vez que, presuntamente, se le negó atención médica por no portar su cartilla de afiliación al Seguro Social.

La legisladora consideró como grave el hecho de que los servicios de salud sean negados a la ciudadanía, sobre todo en dependencias públicas, pues el acceso a estos es un derecho humano que además está consagrado en la Constitución de nuestro país.

Portillo señaló que el sistema de salud pública en el país atraviesa por un momento terrible en el que la negligencia, la insensibilidad y la violación sistemática de derechos se están volviendo una constante que lamentablemente cuesta vidas.

La diputada de MC advirtió que dará seguimiento puntual al caso y dará acompañamiento cercano a la familia de María del Celeste para buscar el esclarecimiento del caso y que se haga justicia; «Podríamos estar ante un crimen institucional, no podemos pasarlo por alto y debemos sembrar un precedente de justicia», puntualizó.