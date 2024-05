Exhorta Policía Municipal a no dejar niños, mascotas o flamables en el interior de vehículos

– Debido a las altas temperaturas en la ciudad, el calor dentro de los autos puede provocar deshidrataciones

Debido a las altas temperaturas que ya iniciaron en la ciudad de Chihuahua por la temporada de calor, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública, exhorta a las y los chihuahuenses a no dejar niñas, niños, personas de la tercera edad ni mascotas dentro los automóviles, pues fácilmente pueden padecer deshidrataciones, golpes de calor u otras consecuencias de salud.

Desde inicios de la primavera y durante el verano, las temperaturas en la mancha urbana y en ciertas zonas rurales del municipio, aunado a la zona geográfica en que se encuentra, suelen ir en aumento, por ello es importante tomar ciertas medidas de autocuidado que ayuden a evitar incidentes o posibles tragedias, así lo dijo el subdirector del Heroico Cuerpo de Bomberos y Rescate, Juan Manuel Morales.

Anteriormente se han presentado casos en los cuales bebés o mascotas son dejados dentro de los autos, mientras los conductores, de manera irresponsable o por desconocimiento, descienden para realizar compras o visitas rápidas con amigos o familiares, arriesgando además la integridad de ellos al exponerlos a personas mal intencionadas.

De igual manera, dejar sustancias explosivas o flamables, como gasolinas, thiner, pinturas, tanques de gas y cualquier otra sustancia tóxica o explosiva, puede derivar en riesgos, debido a la expansión que sufren con las altas temperaturas y provocar daños materiales.

Sigue estas recomendaciones y evita incidentes:

• Recuerda que las horas con mayores temperaturas suelen presentarse entre las 12 del mediodía y las 5 de la tarde

• No dejes a niñas, niños o mascotas dentro del automóvil mientras realizas compras o acudes a otros lugares

• No dejes líquidos o solventes en el auto, pues el volumen de estos se incrementa con las altas temperaturas

• No dejes tanques de gas en el interior por tiempos prolongados

• No dejes encendido el auto ni olvides retirar las llaves del mismo

• Ante cualquier emergencia, llama de inmediato al 9-1-1 o utiliza la aplicación Marca el Cambio