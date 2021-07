Exhorta Pensiones Civiles a continuar con medidas preventivas aun con vacuna contra COVID-19

Noticias de Chihuahua.-

Recibir la dosis de inmunización debe reforzarse con el uso de cubrebocas, lavado frecuentemente de manos y sana distancia; la nueva cepa Delta ha infectado más a juventudes que no se han vacunado, advierte

Frente al incremento de contagios de COVID-19 en su derechohabiencia de entre 18 y 39 años de edad, Pensiones Civiles del Estado (PCE) exhortó a completar el esquema de vacunación contra el SARS-CoV-2, actualmente disponible.

El instituto gubernamental señaló que en las últimas semanas, la variante Delta comenzó a expandirse rápidamente en el país.

Advirtió que esta nueva cepa es más contagiosa en un menor tiempo, tiene mayor carga viral y es más eficaz para infectar las células del cuerpo humano, según reportó la Secretaría de Salud Federal.

Resaltó que la sintomatología de esta variante suele confundirse con un resfriado, gripa o faringitis, y es más común el escurrimiento nasal, dolor de garganta, fiebre, dolor de cabeza y diarrea, en lugar de la tos y alteraciones del olfato que usualmente caracterizan al coronavirus 2.

Las personas no vacunadas o con esquemas incompletos son las más propensas a infectarse con la nueva cepa, por lo que ha aparecido en grupos etarios de juventudes no vacunadas, que no tomaron medidas de higiene y prevención de COVID-19, indicó.

Pensiones Civiles observó que debido a que en el país las actividades económicas y sociales operan cada vez con más normalidad, por lo que es responsabilidad de cada persona cuidar su salud y la de su familia.

Además, señaló que la mejor protección contra COVID-19 es vacunarse y mantener las medidas preventivas de contagios, como es el uso de cubrebocas, lavado frecuentemente de manos y la sana distancia de persona a persona.