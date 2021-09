Exhorta Morena a federación y Juárez iniciar un programa de regularización de “chuecos”

Noticias de Chihuahua.-

Los diputados de Morena en el Congreso del Estado presentaron un punto de acuerdo de urgente resolución para que el Gobierno Federal, a través de las dependencias que corresponda, inicie un programa de regularización de vehículos de procedencia extranjera en Chihuahua, y que se replique en todos los estados fronterizos.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes indicó que en la operación de este programa deben actuar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Economía a través de la Subsecretaria de Comercio Exterior.

Según datos preliminares, en el Estado de Chihuahua puede haber hasta 210 mil vehículos chuecos, mismos que circulan sin datos de identificación, sin realizar el pago de los derechos vehiculares y que pueden ser utilizados para realizar delitos diversos.

Expuso que la circulación de estos vehículos ha generado problemáticas en diferentes rubros, destacando la seguridad pública, sin que mediara algún procedimiento que legitime su estancia en territorio nacional y estatal, lo que imposibilita tener un control sobre los propietarios que puedan responder sobre la utilización de los citados automotores en hechos delictivos.

“En Morena estamos convencidos de la necesidad de ponerle nombre y dirección a quienes tengan en su poder un vehículo de procedencia extranjera cuya estancia en el País sea irregular”, manifestó la legisladora, quién también reconoció la postura del sector automotriz, que pudiera resultar afectado; sin embargo, sostuvo que debe ponderarse la necesidad de una solución en materia de seguridad pública.

“No es ajeno que de manera reiterada las Cámaras que agrupan a distribuidores o vendedores de vehículos emitan su postura en torno a los efectos negativos que se generarían con una regularización de vehículos, y que diseñen planes, programas o estrategias para evitar o disminuir la adquisición de vehículos denominados chuecos. No obstante, la realidad nos demuestra que no se han implementado programas adecuados para la compra de autos nuevos o no han sido efectivos y asequibles para el común de los ciudadanos”, indicó.

En este sentido, la diputada Adriana Terrazas Porras, presentó otro punto de acuerdo para solicitar al Presidente Municipal de Ciudad Juárez, que inicie las acciones necesarias para identificar e individualizar a las y los propietarios de estos vehículos, al destacar que en esta urbe la problemática se agudiza con un aproximado de 60 mil vehículos.

El propósito, de llevarse a cabo la identificación de los propietarios o poseedores de los vehículos chuecos, es conocer con exactitud la problemática que impera en la Ciudad de Juárez para luego solicitar a las autoridades competentes la regularización de esos vehículos.

Esto permitirá que por dichos automotores sus propietarios o poseedores paguen por concepto de dotación de placas, expedición de tarjetas de circulación e inclusive licencias de conducir, eliminando así la desigualdad entre quienes al ser propietarios de vehículos nacionales pagan por los conceptos antes descritos, mismos que los propietarios de automotores de procedencia extranjera ingresados de manera irregular a territorio nacional no realizan.