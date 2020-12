Exhorta IMSS a extremar medidas para evitar incendios en esta temporada decembrina

Noticias de Chihuahua.-

La Oficina de Representación Chihuahua del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exhorta a la población a extremar precauciones para evitar incendios en esta temporada decembrina.

La coordinadora de Salud en el Trabajo, ingeniera Margarita Botello Morales, señaló la importancia de actuar con responsabilidad en el hogar en el manejo de productos y artículos de uso habitual en la temporada decembrina.

Por tal motivo, la funcionaria emitió las siguientes recomendaciones:

• No dejar velas encendidas toda la noche o sin supervisión.

• No dejar fuego o productos inflamables cerca de los niños.

• No dejar conectadas o cerca de otros objetos las planchas para el cabello o la ropa.

• Revisar enchufes, instalaciones eléctricas y de gas regularmente, para evitar fugas o chispazos.

• No fumar en camas, sillones o sobre superficies con alfombras.

• No dejar trapos o telas cerca de la estufa.

• No conectar varios aparatos a la misma toma de corriente

• Resguardar productos inflamables como gasolinas, tíner, acetona o alcohol en botes de plástico bien sellados e identificados.

• Abrir las ventanas y puertas para ventilar y llamar rápidamente a un técnico, si se detecta olor a gas.

• La llama de la estufa debe ser color azul, si predomina el naranja hay un fallo en la instalación.

• Vigilar siempre lo que se cocine; si el viento apaga la llama el gas se escapará.

Asimismo, enfatizó que el hacer mal uso de la corriente eléctrica, es un riesgo grave de incendio, por lo que recomendó:

• No sobrecargar los enchufes.

• Desconectar los aparatos eléctricos después de usarlos.

• Apagar la televisión con el interruptor.

Botello Morales afirmó que “los niños no conocen los peligros del fuego”, por lo que llamó a no dejarlos solos en casa, tras destacar que artículos como cerillos deben estar fuera de su alcance y siempre deben estar al cuidado de alguna persona mayor.

Señaló también que se debe prestar especial cuidado en la cocina, al destacar que es necesario limpiar regularmente la campana extractora, ya que la acumulación de grasa y suciedad en los conductos puede producir incendios.

Finalmente, la especialista del IMSS recomendó la instalación de un detector de incendios en el hogar, ya que avisa oportunamente sobre la presencia de fuego, así como contar con un extintor portátil para sofocar oportunamente las llamas si llegaran a producirse.