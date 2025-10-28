Exhorta Arturo Zubía al Gobierno Federal a reactivar programas de apoyo al campo mexicano

Ante la crisis que enfrenta el sector agropecuario por la falta de apoyos, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Arturo Zubía Fernández, presentó un exhorto para que el Gobierno Federal reactive los programas de financiamiento, asistencia técnica y fomento productivo que fueron eliminados en los últimos años. La propuesta también busca fortalecer la inversión estatal en infraestructura hídrica y ampliar los apoyos al diésel agrícola y fertilizantes.

El legislador expuso que la desaparición de programas como Apoyos a la Comercialización, Fomento a la Agricultura y la Financiera Nacional de Desarrollo ha dejado a los productores sin acceso al crédito y sin respaldo técnico para enfrentar la inflación y las sequías. “Sin financiamiento, sin programas productivos y sin asistencia técnica, el campo mexicano está condenado al abandono. Reactivar estos mecanismos no es un lujo, es una necesidad para garantizar la soberanía alimentaria”, afirmó Zubía Fernández.

El exhorto presentado por el diputado panista también plantea que el Gobierno Federal incorpore al Distrito 113 al Programa Nacional de Tecnificación de Riego y que el Gobierno del Estado lo incluya en el Programa Especial de Infraestructura Hidroagrícola 2025. Además, propone establecer subsidios al diésel agrícola y aumentar los apoyos para fertilizantes, con el fin de reducir los costos de producción y mejorar la competitividad del campo chihuahuense.

Finalmente, Zubía Fernández subrayó que la atención al sector rural no puede seguir postergándose. “El campo no aguanta más abandono ni promesas. Reactivar los programas y garantizar apoyos reales es una forma de devolverle esperanza a miles de familias que dependen de la tierra para vivir”, concluyó el diputado.