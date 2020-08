Exhibe Maru exclusión en visita de embajador Landau

Noticias de Chihuahua.-

La presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos Galván, utilizó sus redes sociales para exhibir la exclusión por parte del gobernador del estado, Javier Corral Jurado, al no ser convocada a la reunión que sostuvo con el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau.

“Quiero pensar que no me invitaron porque no conozco del idioma inglés”, fue como inició el mensaje que compartió a través de su cuenta personal en Facebook y de su cuenta en Twitter.

La alcaldesa añadió en su publicación una bienvenida al embajador estadounidense y resaltó el trabajo que se ha logrado para generar mejores condiciones para el desarrollo económico, acompañado esto con fotografías en las que se encuentra el mandatario estatal con el embajador en Palacio de Gobierno.

Christopher Landau arribó pasadas las nueve de la mañana en el Palacio de Gobierno, estando presente también el fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel, y autoridades del gabinete estatal acompañando al gobernador.