Exhibe Maru Campos estrategia para construirle delitos y acusa al gobernador Javier Corral

Noticias de Chihuahua.-

La alcaldesa de Chihuahua capital, Maru Campos, denunció que es blanco de una persecución política por parte del gobernador Javier Corral, la cual está “disfrazada de proceso jurídico”.

“No se trata de un tema jurídico, sino evidentemente se trata de un tema personal y político”, dijo la Presidenta Municipal de Chihuahua, quien reveló llamadas telefónicas entre funcionarios estatales y un excolaborador, con la intención de hurgar a fondo en su vida personal y así “construir” delitos.

Campos Galván aseguró que “han pasado cinco meses y no ha habido acción legal, primero porque no hay pruebas que sustenten sus acusaciones, esto es lo más terrible, se siga dando tiempo para falsificar evidencias sin importarle ni la verdad ni la justicia, en todos estos meses no se ha movido el expediente porque no hay delito, ahora están buscando en todos lados, intentando construir delitos, en compras, en tarjetas, en doctores personales incluso hasta en donde pasó navidades y hasta en dónde me peino”, y fue en ese momento que mostró una llamada telefónica entre un excolaborador suyo y la directora del Registro Civil, Inés Martínez, quien se contactó con él para buscar declaraciones del exempleado.

“Y ahora están buscando en todos lados, intentando construir delitos hurgando en mis compras, en mis tarjetas, en los viajes, mis doctores, incluso donde paso navidades o hasta donde me peino. Y digo esto porque yo sí tengo las pruebas de esta persecución personal y política, a la que parece que le dedican más recursos y entusiasmo que al problema del COVID, la seguridad o la economía de los chihuahuenses, esas no son sus prioridades. Me acabo de enterar que hace días la Directora del Registro Civil del Gobierno del Estado, Inés Martínez, buscó a un excolaborador mío, que ahora vive en la ciudad de México, a Pablo, y le dijo que necesitaba que se entrevista allá en la ciudad de México con Carlos Olson, el subsecretario de Gobierno de Corral, porque tenían un tema muy delicado. Pablo accedió y se entrevistó en la ciudad de México con Carlos Olson, quien además es suplente de Gustavo Madero en el senado, fue su tesorero en el CEN del PAN y ha sido su operador por muchos años, qué curioso. En esa reunión de Pablo y Olson, el subsecretario de gobierno le dijo que el gobierno del estado tenía una investigación muy avanzada en mi contra, que debía de cooperar para no meterse en problemas; y que lo único que le pedía es que no se echara la culpa, y en los días siguientes lo buscaría un licenciado, un ministerio público de la fiscalía anticorrupción para platicar con él”, explicó la Alcaldesa, además de presentar audios de llamadas y también videos.

Es por ello que denunció que desde la Fiscalía General del Estado “operan por consigna para armar sus casos”.

Asimismo, la Alcaldesa de Chihuahua capital adelantó que presentarán denuncias en contra de la fiscal Anticorrupción, Gemma Chávez; del subsecretario de Gobierno del Estado, Carlos Olson, así como contra la directora del Registro Civil, Inés Martínez y Carlos Esparza, agente del Ministerio Público, todos ellos acusados por Maru Campos de buscar la manera de fabricarle delitos por órdenes del gobernador Javier Corral.

La Alcaldesa de Chihuahua capital aseguró que el gobernador Javier Corral “está esperando que sus esbirros consigan fabricar un caso en contra para poder decir que tuvo la razón, aun cuando todo sea una farsa y hayan prostituido la justicia”.

Además, la Presidenta Municipal resaltó que el Gobernador les ha comentado a empresarios y políticos que él incluso le ha ofrecido a ella que se apegue a un criterio de oportunidad para evitar que pise la cárcel, pues la acusa de tener vínculos con el exgobernador César Duarte.

“Respetuosamente les pido a los jueces que valoren con plena conciencia y con conocimiento de lo que hoy he presentado, los elementos que seguramente presentarán en mi contra, que no se dobleguen como lo ha hecho la Fiscalía Anticorrupción”.

Ese fue el mensaje que la alcaldesa Maru Campos les dejó a los integrantes del Poder Judicial, para que se apeguen a Derecho y no sean parte de la persecución política en su contra, que a decir de la Alcaldesa, es encabezada y ordenada por el gobernador Javier Corral.

La Presidenta Municipal les pidió que cumplan “con cabalidad su función y obligación de impartir justicia de manera imparcial.