Exhibe Carla Rivas que brigadistas de Morens cuelgan lonas en viviendas sin permiso de los dueños

A través de evidencia mostrada en redes sociales la candidata a Diputada local, Carla Rivas, dio a conocer la guerra sucia realizada por el partido Morena, luego de que colocaron lonas en un hogar sin el permiso de los dueños.

Fueron los propietarios quienes confirmaron a la abanderada panista que nunca darían permiso a ese partido, ya que no se identifican con ellos y es algo que jamás aceptarían.

https://www.facebook.com/share/v/YvrXHDXyQ7qr8NZH/?mibextid=WC7FNe

Carla Rivas lamentó que invadan la propiedad privada y destacó que es inaceptable que acudan a los hogares de las y los chihuahuenses, aprovechándose de que estos se encuentran fuera del domicilio.

“Si eso hacen ahorita, de andar pegando lonas en tu casa sin tu permiso… imagínate lo que van a hacer si se llegan a quedar ahí donde quieren estar, dirigiendo el Municipio, como diputados federales, locales o como Presidenta de la República”, señaló.

“No se vale que abusen, no se vale que hagan lo que no se debe”, agregó la aspirante al asegurar que no permitirán la falta de respeto hacia las y los ciudadanos.