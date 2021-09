Exalcalde de Parral sufre accidente automovilístico

Noticias de Chihuahua.-

Luego que durante el transcurso de la noche de este jueves 16 de septiembre se reportó un accidente automovilístico en el que se vio involucrado, el expresidente municipal de Parral, Alfredo Lozoya Santillán, en la carretera Jiménez-Gómez Palacio, se informó que fue trasladado a un hospital particular en esta ciudad, donde recibiría la atención médica.

El propio Alfredo Lozoya confirmó en su cuenta de Facebook que sufrió el accidente: “No pararé de recorrer cada rincón de Chihuahua, me lo he prometido. Hoy me tocó sufrir un accidente. Estamos bien. Mi Dios nos protegió”, escribió.

Los hechos se registraron en el kilómetro 183 de la carretera que conduce de Gómez Palacio- Jiménez, en donde arribaron elementos de Protección Civil y de Cruz Roja, para atender el reporte del accidente, una salida de camino, de acuerdo a los testigos de Protección Civil de ciudad Jiménez.

Sin embargo, al arribo de los elementos de esta corporación, Lozoya Santillán ya había sido trasladado en un vehículo particular hasta nuestra ciudad.

Cabe señalar que hasta el momento se desconoce si resultaron más personas lesionadas, pero por el comentario de Lozoya, iba acompañado, pero no habla de lesiones de otras personas, simplemente dijo “mi Dios nos protegió”, tras el fuerte accidente, por lo que habrá que esperar a que las autoridades emitan más información al respecto.

De igual forma se dio a conocer que el ex alcalde Alfredo, presenta algunas lesiones, pero se reporta que su salud es estable.