Evite acudir al Río Sacramento durante días Santos, lo prohíbe DSPM

Noticias de Chihuahua.-

El director de la Policía Municipal de Chihuahua, Gilberto Loya, reiteró a los ciudadanos que deseen la próxima semana Mayor salir a relajarse a las inmediaciones del Río Sacramento, eviten hacerlo ya que no se permitirá el paso.

Mencionó que se han puesto restricciones de acceso a las personas ya que no será un espacio de esparcimiento ya que no cuenta con las medidas necesarias de seguridad para las personas y sobre todo porque no cuenta con restricción natural y puesta de vehículos.

En cuanto a las presas habrá control de acceso para que no haya sobre cupo de aforo y para controlar el acceso de alcohol por vehículo.

Cabe mencionar que mañana viernes 26, da inicio el Operativo Escudo Semana Santa y culmina el día 11 de abril.