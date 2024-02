Evidente el problema entre Loera y Pérez Cuéllar; a ver si no se enoja un poquito más ahora que Cruz va por la reelección: Adriana Terrazas

Ante los choques internos entre el candidato de Morena al Senado, Juan Carlos Loera y el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, los cuales se intensificaron tras la manifestación en el fraccionamiento donde habita el Presidente Municipal de Juárez, la presidenta del Congreso y diputada de Morena, Adriana Terrazas, dijo que es “evidente el problema” entre ambos.

Además, la legisladora morenista resaltó que a ver si Loera “no se enoja un poquito más” ahora que fue confirmado que Pérez Cuéllar va por la reelección como alcalde de Juárez.

“Son problemas al interior de Morena que tendrán que resolver, pues quien le toca resolver y en este caso debe hacerlo es la presidenta de Morena en el estado, es a la que le corresponde resolver estos problemas, es muy evidente el problema que hay entre el señor Juan Carlos Loera y el Presidente Municipal, a ver si no se enoja un poquito más ahora que ya quedó como candidato”, declaró Terrazas Porras respecto a la labor política que ella considera debe realizar la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal morenista, Brighite Granados.

Por lo que respecto a la confirmación de parte de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de que Pérez Cuéllar tendrá la oportunidad de buscar la reelección como alcalde de Juárez, la diputada Adriana Terrazas afirmó que: “me da mucho gusto que vaya en reelección Cruz Pérez Cuéllar, siempre lo he manifestado, a mí me parece un muy buen presidente municipal, lo he dicho en ocasiones, hemos hecho equipo él y una servidora, hemos trabajado ambos por Juárez”.