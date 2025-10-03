Evacuan Palacio de Gobierno por amenaza de bomba

Este viernes personal de seguridad procedió a evacuar a todas las personas que estaban en Palacio de Gobierno por una presunta amenaza de bomba.

Las alarmas comenzaron a sonar alrededor de las 12:30 horas y el personal que labora comenzó a salir en una fila ordenada, reuniéndose en Plaza del Ángel.

Asimismo, funcionarios como el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda y el secretario particular de la gobernadora, Fernando Álvarez Monge fueron retirados del lugar por su equipo de seguridad.

Personal de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal arribó al Palacio de Gobierno para iniciar con la revisión de los espacios.