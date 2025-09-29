Estudiante detenido con presunta droga no está suspendido, Consejo Técnico analizará el caso: UACH

El rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alfonso Rivera Campos descartó que se haya suspendido al estudiante que presuntamente portaba droga al interior de la Facultad de Ciencias Políticas.

Explicó que aplicó el protocolo de seguridad con la Policía Municipal y que lo que se busca es concientizar sobre las actitudes que no son respaldadas por la Universidad.

Asimismo, dijo que posiblemente el caso se analizará por el Consejo Técnico de la Facultad en donde se tomará una decisión sobre la situación del estudiante.