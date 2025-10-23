Estoy listo para contender con o sin alianzas, hemos trabajado el territorio: Fermín Ordóñez

Ante la posible ruptura de la alianza entre el PRI y el PAN, el dirigente estatal de Movimiento Territorial (MT), Fermín Ordóñez, enfatizó que está listo para contender como candidato del Revolucionario Institucional con o sin alianza, pues para eso es que desde que asumió como líder de MT, ha trabajado en territorio.

“En cuanto al tema de la alianza, la instrucción del presidente nacional del PRI ha sido muy clara, nosotros debemos estar listos para participar solos y en alianza, entonces bajo esa orden de ideas nosotros estamos alistándonos para participar solos, para eso hemos venido trabajando en el Movimiento Territorial”, declaró Ordóñez Arana.

El líder priista explicó que “tenemos representación en 54 de 67 municipios, al cierre del año tendremos representación en todo el estado, así que como dirigencia estatal del MT, vamos a tener una estructura que nos ayude a participar en las elecciones municipales, estatales y federales, si es en alianza, sumaremos los esfuerzos, pero es un asunto que no depende de nosotros, depende de las dirigencias nacionales y estatales”.

Asimismo, Fermín Ordóñez resaltó que “quienes tenemos aspiraciones de participar, estamos listos para contender sin alianza. En el caso de la capital, un servidor está listo para contender si el partido nos permite y nos da la posibilidad sin alianza, lo vamos a hacer, y si es en alianza, las condiciones cambian, se modifican los perfiles, los candidatos, los negociaciones, pero igual participaré en donde mi partido me requiera”.