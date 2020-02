Estos son algunos de los motivos por los que magistrado pide anular concurso de jueces

Noticias de Chihuahua.-

El pleno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) votó el proyecto de resolución al recurso de revisión administrativa 241 del 2018, promovido por el concursante José Gerardo Aguilar Gabaldón contra actos del pleno de la Judicatura, que anula la elección de 54 jueces de primera instancia.

El proyecto del magistrado Emiliano Anchondo Paredes consideró parcial o completamente procedentes suficientes argumentos presentados por el quejoso que aspiraba a ser juez en materia penal, para resolver en favor del recurso y declarar la anulación del concurso de oposición.

Entre estos argumentos están que la convocatoria establecía la apertura de un intervalo de 15 días previo a recibir solicitudes de aspirantes, a fin de que se realizaran propuestas de carácter orientador por parte de instituciones gubernamentales, barras y colegios de abogados y la sociedad civil respecto a este proceso y, aunque se hicieron 24 propuestas sin carácter vinculante, sí correspondía a la Judicatura valorar los alcances e incorporación de las mismas en los siguientes siete días pero no se hizo así.

Además, refirió el recurrente que para el examen general de conocimiento se entregó una amplia bibliografía en diversas materias de derecho y que, pese a haber obtenido una calificación 7.2, no le fue posible lograr mejor resultado ya que no se les concedió tiempo suficiente para estudiar. lo que le causó perjuicio de no haber sido elegido juez.

También argumentó que la etapa referente al examen psicométrico y entrevista psicológica, no tenía carácter eliminatoria y sólo constituía un criterio de ponderación, el resultado repercutió en su calificación final.

En otro punto acusó que en la etapa de simulaciones de audiencias no se cumplieron los lineamientos ya que en lugar de ser una simulación ya que sólo les fue clocado un video en que algunas personas fungían como juez, fiscal y defensa y en donde el concursante debía resolver sobre el control de detención, vinculación a proceso, medidas cautelares y plazo del cierre de investigación, así como prevenir al imputado, resolver objeciones y emitiera un fallo. Aunando a esto, este ejercicio, que debía ser público, no lo fue.

Finalmente, indicó que no se publicaron las calificaciones de cada etapa, ya únicamente se efectúo la ordenada notificación de las etapas primera, segunda y tercera lo que provocó la falta de certeza.

El ponente también hizo referencia a los al menos 21 amparos promovidos por concursantes del proceso de selección, de los cuales, en la mitad se ha concedido la protección de la justicia federal.

Finalmente refirió que, aunque los efectos de la resolución que sometió a la votación del pleno implicaría la anulación del proceso de selección, sabe que los ganadores del mismo son los menos culpables de las irregularidades encontradas e incluso reconoció su capacidad.