Esterimóvil del Municipio estará en el CEDEFAM Palestina del 7 al 11 de julio

– _El servicio de esterilización es gratuito con cita previa_

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, informa que la Unidad Móvil de Esterilización (Esterimóvil) brindará atención gratuita en el CEDEFAM Palestina del 7 al 11 de julio, de 8:30 a 15:30 horas.

La esterilización de perros y gatos es una forma responsable de cuidarlos que mejora su calidad de vida, reduce conductas agresivas y evita que tengan crías que puedan ser abandonadas y terminen en situación de calle.

Las personas interesadas deben agendar cita previamente en los teléfonos 614-423-73-96 y 614-423-73-97.

*Una vez agendada la cita, deben cumplir con los siguientes requisitos:*

• No alimentar al animal 12 horas antes de la cita (en el caso de cachorros, ocho horas antes).

• No ofrecer líquidos tres horas antes de la cita.

• Presentar al animal limpio, seco y libre de pulgas, garrapatas o piojos.

• Llevarlo con collar, correa o en transportadora.

• Las hembras no deben estar en celo, lactando o preñadas.

• Acudir 15 minutos antes de la hora asignada.

• Presentar cartilla de vacunación, en caso de contar con ella.