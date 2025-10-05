Esteriliza Gobierno Municipal a 48 mascotas en Labor de Terrazas

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, llevó una jornada de esterilización gratuita al Ejido Labor de Terrazas el sábado, donde se atendieron 48 perros y gatos.

Vecinos de la comunidad acudieron desde temprano con sus mascotas para aprovechar el servicio, que forma parte del programa permanente de esterilización que impulsa el Municipio en distintos puntos de la ciudad y zonas rurales.

Con estas acciones se busca evitar la sobrepoblación y el abandono de mascotas, además de fomentar la tenencia responsable entre las familias de la zona.

La dependencia recuerda que, la esterilización contribuye a la salud y mejora la calidad de vida de las mascotas.

octubre 5, 2025 1:05 pm

