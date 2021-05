Este es el calendario del Destilichadero para la próxima semana

Noticias de Chihuahua.-

El Gobierno Municipal a través de la Dirección de Servicios Públicos lleva a cabo labores de Destilichadero en distintas zonas de la ciudad, con la intención de eliminar hacinamiento y riesgos de salud en las viviendas, además para apoyar a las familias a deshacerse de los residuos de gran volumen que el camión recolector no retira.

El calendario de atención se realiza en un horario de 8 a 3 de la tarde, para los próximos días es el siguiente:

Lunes 31 de mayo

Colonia: Cerro de la Cruz, (cuadrante: Vialidad Ch/P – C. 58ª – Méndez – C. 80ª).

Contenedor: c. 64ª y De la Llave.

Colonia: Cerro de la Cruz, (cuadrante: Méndez – c. 58ª – Méndez – Adolfo de la Huerta – C. El – J. J. Calvo – Gasoducto – C. 80ª).

Contenedor: C. 70ª y Urueta.

Martes 01 de junio

Colonia: Valle de la Madrid, (cuadrante: Priv. De Samaniego – Buenavista – Ochoa – Umbroso – Urquidi – Gasoducto – J. J. Calvo – C. Valle El Dorado – Perif. Francisco r. Almada).

Contenedor: C.80ª y Valle El Dorado.

Colonia: Valle El Dorado, ejidal, (cuadrante: Emiliano zapata – garambullos – c. 52ª – Valle de Bravo – c. 48ª – Valle de Judea – dinosaurio – Jurassic Park – Perif. Francisco R. Almada – Neandertal).

Contenedor: Av. Neandertal y Dinosaurio.

Miércoles 02 de junio

Colonia: Atenas, (cuadrante: Clavel – Av. Fedor Dostoievski – Vialidad Sacramento – Vialidad Los Nogales).

Contenedor: Cronos y Monte del Carmen.

Jueves 03 de junio

Colonia: Rosario, (cuadrante: 20 de Noviembre – C. 58ª – Zubirán – C. 46ª).

Contenedor: C. 50ª y Ochoa.

Viernes 04 de junio

Colonia: Los Pinos, (cuadrante: Jesús Antonio Almeida – C. 94ª – Efrén Valdez – Paso del Norte).

Contenedor: Los Pinos y C. 92ª.

Colonia: Margarita Maza de Juárez, (cuadrante: Priv. Burócrata Federal – C. 80ª – Gasoducto – Paso del Norte).

Contenedor: Eduardo Salido y Luis L. León (Jardín de Niños Lic. Adolfo López Mateos).

Se exhorta a los vecinos de estos sectores a que lleven los residuos de gran tamaño que tengan en sus hogares que ya no sirvan a los contenedores, o bien, los saquen al pie de la banqueta y avisen a los Guardianes Ecológicos para que los apoyen a retirarlos.