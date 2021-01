Este año Duarte enfrentará la justicia en Chihuahua: Corral

Noticias de Chihuahua.-

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, aseguró que el ex gobernador César Duarte Jáquez, enfrentará a la justicia en los tribunales del estado este mismo año.

El mandatario refirió que Duarte recurrió, como estrategia jurídica, al argumento de que su vida podría estar en riesgo para que no se le regrese a Chihuahua. Sin embargo, consideró que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha mostrado voluntad e interés por concluir satisfactoriamente el proceso de extradición.

“El ex gobernador ha decidido colocar ese tema como algo que le pueda favorecer. Nosotros creemos que eso ya está superado, eso fue argumentado cuando se solictó la libertad bajo caución y le fue negada. Me parece que el proceso de extradición del ex gobernador es un proceso irreversible#.

Corral Jurado indicó que estarán pendientes del desahogo de la audiencia que se celebrará el próximo 14 de enero para determinar el futuro de césar Duarte.

“Tengo absoluta certeza de que el ex gobernador enfrentará a la justicia en Chihuahua, en los tribunales de Chihuahua. Ya no hay el manto protector que durante algunos años lo estuvo salvado de enfrentar la justicia en Chihuahua, eso se el acabó y este año vamos a ver el proceso aquí en el estado”.