Este 8 y 9 de noviembre llega Cuulinaria al Reliz

El próximo 8 y 9 de noviembre llegará Cuulinaria el festival del buen comer en el parque El Reliz, así lo dio a conocer el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José de Jesús Jordán Orozco. 

En su séptima edición se esperan 50 mil visitantes e impulsar la gastronomía y empresas locales del sector restaurantero, este año se suma a los eventos más importantes con Visit México, destacando a nivel nacional.

Este año se espera una derrama económica de 40 millones de pesos en el sector restaurantero local, así como vendedores de cerveza artesanal.

Se contarán con 100 expositores de gastronomía y más de 20 grupos locales que participarán con música en vivo desde la 1pm hasta las 11 pm. 

Acompañado por la directora del Instituto de Cultura Municipal (ICM), Fernanda Bencomo dio a conocer que este año se toma el tema de Día de Muertos, como parte de las tradiciones mexicanas se dará la instalación de altares de muertos. 

Asimismo se informó que este evento ha sido promocionado por vuelos de TAR con paquetes turísticos especiales para turistas nacionales y locales.

octubre 15, 2025 11:29 am

