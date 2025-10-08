Estas zonas tendrán bacheo este miércoles 8 de octubre: Municipio

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, llevará a cabo trabajo de bacheo este 8 de octubre, mediante el programa emergente, en calles de las colonias: Industrial, Riberas de Sacramento, Rinconada Oriente, así como en las avenidas Juan Escutia, Tecnológico, boulevard Fuentes Mares y vialidad Los Nogales.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8.00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el martes 7 de octubre, se han atendido 31 mil 735 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 50 mil 378 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.