Estas zonas bacheará Municipio este 26 de septiembre

Se han atendido más de 47 mil baches en lo que va del 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, bacheará este 26 de septiembre, mediante el programa emergente, en calles de las colonias, Punta Oriente, Los Girasoles, Margarita Maza de Juárez, Los Pinos, Panamericana, Santo Niño, Villas del Real y Tierra y Libertad.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el jueves 25 de septiembre, se han atendido 29 mil 036 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 47 mil 679 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.