Estas zonas atenderá Municipio con bacheo hoy 21 de octubre

  • Se han atendido más de 53 mil baches en lo que va del 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, bacheará este 21 de octubre, mediante el programa emergente, en calles de las colonias Centro, Granjas, Arboledas, Villa Juárez, Nuevo Triunfo, la avenida Cuauhtémoc y Vialidad Los Nogales.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el lunes 20 de octubre, se han atendido 35 mil 327 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 53 mil 961 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.

octubre 21, 2025 8:19 am

unnamed
unnamed
ichitaip_abril2025
Banners NUTRI_320x100
entrelineas_suicidio_202410
MEDI_BANNERS_320x100
300 x 200

En otras noticias:

© 2025 Entre Líneas.
Todos los derechos reservados.

Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp

Correo Oficial:
entrelineasnoticiasmx@gmail.com

Suscríbete a nuestro boletín
Recibe las noticias más importantes de Chihuahua directamente en tu correo. Sin spam, solo lo relevante.

error: Entrelineas Noticias Chihuahua