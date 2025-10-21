Estas zonas atenderá Municipio con bacheo hoy 21 de octubre

Se han atendido más de 53 mil baches en lo que va del 2025

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, bacheará este 21 de octubre, mediante el programa emergente, en calles de las colonias Centro, Granjas, Arboledas, Villa Juárez, Nuevo Triunfo, la avenida Cuauhtémoc y Vialidad Los Nogales.

Para seguridad de conductores, se exhorta a tomar precauciones, por las labores con múltiples cuadrillas que realizarán en a partir de las 8:00 de la mañana.

Desde el inicio del programa emergente de bacheo el pasado 7 de julio, y hasta el lunes 20 de octubre, se han atendido 35 mil 327 baches, asimismo, en lo que va del 2025 se solucionaron 53 mil 961 baches.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía a realizar su reporte de bache marcando al 072 en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC), de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm, o por medio de la aplicación Marca el Cambio disponible las 24 horas del día.