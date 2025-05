Estará líder del PVEM en evento de Sheinbaum en Guadalupe y Calvo; pide no politizar crisis medioambientales

Ante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Guadalupe y Calvo este sábado, el diputado local y dirigente estatal del Partido Verde, Octavio Borunda, informó que sí acudirá al evento de la jefa del Ejecutivo federal, además, pidió no politizar los problemas medioambientales que padece el estado de Chihuahua.

“Agradecemos la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum, la segunda en muy poco tiempo a nuestro querido estado, pero particularmente a la zona más vulnerable y más dañada por estos problemas medioambientales”, dijo. Borunda Quevedo.

Respecto a lo que ocurre en Chihuahua con las crisis por los incendios forestales y el cierre de la frontera por parte de Estado Unidos al ganado mexicano, debido a la detección de gusano barrenador en el sur del país, el diputado Borunda pidió coordinación y volvió a insistir en “no echar culpas”:

“Esto es un tema de coordinación entre los tres órdenes de Gobierno. No es momento de echar culpas, de quién tiene razón y quién no, el medioambiente no admite colores”.