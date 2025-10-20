Estará el dirigente nacional del PAN en Juárez el 6 de noviembre; Triana será el delegado del CEN en Chihuahua

La presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Daniela Álvarez, informó que el dirigente nacional Jorge Romero estará en Ciudad Juárez el próximo 6 de noviembre.

Además, también confirmó que Jorge Triana será el delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Chihuahua, por lo que será el encargado de trabajar en conjunto con los panistas chihuahuenses con miras al proceso electoral del 2027.

Asimismo, tras informar lo anteriormente mencionado, Álvarez Hernández recalcó que Chihuahua es prioridad para la dirigencia nacional del PAN, además de que la presencia de Romero Herrera el próximo 6 de noviembre, reafirma ese compromiso y la promesa de recuperar Juárez para la causa panista.

Así lo dijo luego de afirmar que “el relanzamiento es más allá de un nuevo diseño en el logo del partido, es abrir el partido a la ciudadanía”.