Estará Claudio X. González en Chihuahua capital el próximo martes

El empresario Claudio X. González estará en la ciudad de Chihuahua este próximo martes 28 de octubre, en donde presentará su proyecto de “Ciudadanos por la Democracia”.

Según la agenda del empresario, cofundador y presidente de distintas asociaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, el Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Mexicanos Primero, y Aprender Primero, ofrecerá una conferencia de prensa las 10 horas en el hotel Quality Inn.

Y es que la organización de la sociedad civil Ciudadanos por la Democracia, la cual es encabezada por el empresario y abierto opositor a la llamada 4T, busca recolectar al menos 130 mil firmas ciudadanas para poder presentar ante el Congreso una contrarreforma electoral.

Ciudadanos por la Democracia es una organización civil que surgió de la denominada Marea Rosa, movimiento social que se opuso a reformas electorales previas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual se unió al PRI, PAN y PRD en el Frente Amplio por México para respaldar la candidatura presidencial de Xóchitl Gálvez.