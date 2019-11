“Estamos tan jodidos que no importa qué pase, pero que ya pase algo”: A. LeBarón

Noticias de Chihuahua.-

Luego de que Donald Trump afirmó que los cárteles mexicanos podrían ser considerados como terroristas, Adrián LeBarón dijo desconocer las implicaciones de esa decisión y aseveró que lo único que quiere es que se esclarezcan los asesinatos del país.

“Me dice mi hermano que estamos tan jodidos que no importa qué pase, pero que ya pase algo, esto no puede seguir igual. No pasó nada con la Guardia Nacional y me asesinan a mi hija, que ya pase algo”, dijo en entrevista con Azucena Uresti para Grupo Fórmula.

LeBarón dijo desconocer las implicaciones de declarar como terroristas a los cárteles mexicanos, pero comentó que la situación abre la puerta a una concientización social.

“Yo quiero que participen en el asesinato de mis hijos, de las víctimas de México, que participen en eso, yo no sé las implicaciones. Que los periodistas me digan qué hacer con esto, no creo que se van a venir los marines, esto no más abre una puerta de concientización ciudadana, que ya dejemos de hacernos güeyes”, puntualizó.

Hoy, Donald Trump aseguró que los cárteles mexicanos serían declarados como terroristas por su papel en el trasiego de drogas a Estados Unidos. “Serán designados (…) He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso”, dijo el presidente estadunidense en una entrevista divulgada hoy.