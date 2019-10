Estamos comprometidos en ligar políticas públicas con derechos humanos: Lozoya

Noticias de Chihuahua.-

El Alcalde de Parral, Alfredo Lozoya expuso el Plan Emergente de Apoyo a Estancias Infantiles, Madres Trabajadoras y Padres Solos, donde señaló que todos los entes de gobierno deben de establecer políticas públicas que estén ligadas con los derechos humanos, lo anterior ante el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el marco del Seminario de Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación en las Entidades Federativas y Municipios 2019.

Explicó que desde el momento en que se anunció el recorte de presupuesto de 4 mil a 2 mil 200 millones a estancias infantiles, se detectó el daño que se aplicaría en las dinámicas sociales no sólo de Parral sino de todo el país, fue por ello que se estableció mediante un acuerdo de cabildo dicho Plan Emergente con reglas claras de operación.

Asimismo detalló que se aplicaron medidas para que se tuviera la certeza de que no existieran niños fantasmas, de que se establecieran actividades lúdicas y buena alimentación, para los niños y niñas en un plan integral que incluso fue publicado en el Diario Oficial del Estado todo bajo la premisa que no se toleraría ningún ato de corrupción. “Estoy convencido de que debemos de construir más programas de este tipo no destruirlos”, enfatizó.

El programa implementado en Parral consiste básicamente en otorgar un subsidio de 500 pesos por cada uno de los infantes debidamente registrados y de esta manera evitar que las Estancias Infantiles dejen de operar por falta de recurso.

“Hoy las estancias infantiles en Parral, es una buena práctica que puso en marcha el gobierno municipal, y estamos haciendo que se garantice el bien superior de la niñez, incluso a la par del Plan Emergente interpusimos una Controversia Constitucional misma que fue desechada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien perdió la oportunidad de ser gante de los derechos de los ciudadanos, sin embargo, la lucha en defensa de la niñez seguirá, acudiremos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, indicó.

Por último, comentó “el Gobierno Federal, Estatal y Municipal debe de establecer políticas públicas que estén ligadas a los derechos humanos y ese es un compromiso que tenemos en cada acción que realizamos en Parral”, concluyó el Alcalde Lozoya.