“Estamos bien”: Héctor Villasana tras agresión armada

El abogado Héctor Villasana confirmó que se encuentra bien de salud, luego de ser baleado ayer durante un funeral en la ciudad de Parral.

Villasana y su colega Enrique Muñoz resultaron heridos en el funeral en mención, cuando Fernando Ramírez intentó agredir a balazos a un ganadero, identificado como Eloy Soto.

Al impedir el ataque, Villasana y Muñoz salieron heridos de bala, sin embargo, ambos están fuera de peligro.

Debido al ataque colateral, Fernando Ramírez fue detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado. Ramírez, conocido como “El Chino”, es hermano del diputado del PRI y presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, a quien el Partido Revolucionario Institucional ofreció su respaldo, pues las acciones de su hermano nada tienen que ver con sus actividades políticas.